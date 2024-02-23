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Англия. Кубок лиги

​У Тьяго Силвы есть шансы сыграть в финале против «Ливерпуля»

23 Февраля 2024 • 18:48 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
1 3.20 X 3.70 2 2.12
25.02 18:00

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о состоянии защитника Тьяго Силвы. Ранее сообщалось, что 39-летний бразилец рискует пропустить финальный матч Кубка английской лиги против «Ливерпуля».

«У Тьяго Силвы есть шанс сыграть. Завтра посмотрим, готов ли он принять участие в финале», - сказал Почеттино.

«Думаю, нам нужно оценить состояние некоторых футболистов. Посмотрим завтра, восстановились ли некоторые после травм», - отметил наставник «Челси».

Финальный матч Кубка лиги между «Челси» и «Ливерпулем» стартует 25 февраля в 18:00 по московскому времени.

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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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