​У Тьяго Силвы есть шансы сыграть в финале против «Ливерпуля»

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос о состоянии защитника Тьяго Силвы. Ранее сообщалось, что 39-летний бразилец рискует пропустить финальный матч Кубка английской лиги против «Ливерпуля».

«У Тьяго Силвы есть шанс сыграть. Завтра посмотрим, готов ли он принять участие в финале», - сказал Почеттино.

«Думаю, нам нужно оценить состояние некоторых футболистов. Посмотрим завтра, восстановились ли некоторые после травм», - отметил наставник «Челси».

Финальный матч Кубка лиги между «Челси» и «Ливерпулем» стартует 25 февраля в 18:00 по московскому времени.