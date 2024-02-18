Галлахер поделился ожиданиями от финала Кубка лиги с «Ливерпулем»

Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер поделился ожиданиями от финального матча Кубка лиги с «Ливерпулем», который состоится на следующих выходных на стадионе «Уэмбли».

«Я чувствую, что ребята уверены в себе. У нас было несколько хороших выступлений, а сегодня мы отлично сыграли против топ-команды. Я чувствую, что мы выйдем на следующую игру с большой уверенностью, чему я очень рад», – цитирует Галлахера Sky Sports.

Напомним, вчера «Челси» смог добыть ничью 1:1 в выездном матче против «Манчестер Сити» в рамках Английской премьер-лиги. Лондонцы занимают 10 строчку в турнирной таблице чемпионата, тогда как «Ливерпуль» является лидером.