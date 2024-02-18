Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Галлахер поделился ожиданиями от финала Кубка лиги с «Ливерпулем»

18 Февраля 2024 • 14:08 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
25.02 18:00

Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер поделился ожиданиями от финального матча Кубка лиги с «Ливерпулем», который состоится на следующих выходных на стадионе «Уэмбли».

«Я чувствую, что ребята уверены в себе. У нас было несколько хороших выступлений, а сегодня мы отлично сыграли против топ-команды. Я чувствую, что мы выйдем на следующую игру с большой уверенностью, чему я очень рад», – цитирует Галлахера Sky Sports.

Напомним, вчера «Челси» смог добыть ничью 1:1 в выездном матче против «Манчестер Сити» в рамках Английской премьер-лиги. Лондонцы занимают 10 строчку в турнирной таблице чемпионата, тогда как «Ливерпуль» является лидером.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Конор Галлахер

Новости по матчу

Сегодня, 18 Февраля
12:59
Почеттино – о финале Кубка лиги: «Мы должны почувствовать, что можем обыграть «Ливерпуль»
16 Февраля
18:45
​Клопп: «У Собослаи есть шансы сыграть в финале, а у Трента – нет»
14 Февраля
19:05
Два ключевых игрока «Ливерпуля» пропустят финал Кубка лиги с «Челси»
25 Января
16:11
Почеттино оценил шансы «Челси» в финале Кубка лиги против «Ливерпуля»
13:27
Чилуэлл: «Челси» нуждается в трофеях»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн готов уйти из «Манчестер Сити» и выбрал новый клуб Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу ​Хаби Алонсо выбрал между «Ливерпулем» и «Баварией» ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Рекорды по количеству голов в одном матче Лиги чемпионов Моуринью назвал клуб, которому желает победы в Лиге чемпионов ​«Ливерпуль» готов заплатить до 50 млн евро за игрока «Барселоны» ​«Бавария» выбрала замену для Тухеля «Барселона» перехватит Мбаппе, Моуринью будет в «Манчестер Юнайтед», а Хаби Алонсо возглавит «Ливерпуль» – в главных слухах недели
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» «Барселона» вырвала победу над «Сельтой», перебив пенальти на 90-й минуте ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Сделка закрыта: в Испании назвали нового главного тренера «Барселоны» ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица» «Сельта» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
Спортивные новости
Петросян стала победительницей Спартакиады «Амур» переиграл «Барыс» и одержал седьмую победу кряду «Адмирал» разгромил «Трактор» и прервал серию из двух поражений Топурия нокаутировал Волкановски и стал новым чемпионом UFC в полулёгком весе Ассист Овечкина помог «Вашингтону» в гостях переиграть «Монреаль» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
18.02.24 в 17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Брайтон Брайтон
5.00 4.00 1.61
Видео
18.02.24 в 19:30
Лутон Таун Лутон Таун
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3.80 3.60 1.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Февраля
15:38 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» следят за двумя звёздами из Бундеслиги
15:32 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» может отказаться от разочаровавшего игрока слухи
15:02 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва был готов перейти в «ПСЖ» прошлым летом
14:33 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Ничья «Манчестер Сити» добавит уверенности «Арсеналу» и «Ливерпулю»
14:20 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Лутон» показывал отличные выступления в этом сезоне»
14:08 · Англия. Премьер-лига
Галлахер поделился ожиданиями от финала Кубка лиги с «Ливерпулем»
13:57 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Челси» почти ничего не создал в первом тайме» 1
13:38 · Россия. Премьер-лига
Агент Яннулиса: «Димитрис готов приехать в Россию»
13:31 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби ближе всех к «Барселоне»
13:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выбрал фаворита на место нападающего
13:03 · Англия. Премьер-лига
Холанн психанул после неудачного матча с «Челси» 1
12:59 · Англия. Премьер-лига
Почеттино – о финале Кубка лиги: «Мы должны почувствовать, что можем обыграть «Ливерпуль»
12:37 · Англия. Премьер-лига
Вальверде может возглавить клуб АПЛ
12:13 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг высказался о своём голе «Манчестер Сити»
11:26 · Англия. Премьер-лига
Бенитес готов возглавить сборную Англии
Все новости
Рекомендуем