Бэйл: «У сборной Англии тоже есть слабости»

Завтра сборной Уэльса предстоит сразиться с англичанами, у которых они не могут выиграть с 1984 года. Несмотря на это, настроение в стане английской сборной боевое - там надеются взять быка за рога и выиграть матч, что может помочь обеспечить сборной Уэльса место в следующем раунде. С таким настроением подходит к игре лидер валлийцев Гарет Бэйл, неплохо знающий своих соперников.

- Коечно, поражение от Ирана разочаровало, но у нас нет времени предаваться унынию. Последние тренировки прошли хорошо, чувствуется энергия, чувствуется кураж, и мы будем сражаться. У любой команды есть свои слабые места, в том числе и у сборной Англии, - цитирует слова Бэйла BBC Sport.