Англия впервые за 16 лет выиграла группу чемпионата мира

Сборная Англии смогла выиграть свою группу на катарском чемпионате мира, чего родоначальники футбола не достигали уже давно.

В прошлый раз «три льва» выходили в плей-офф с первой строчки на турнире 2006 года в Германии, когда англичанам удалось выиграть квартет с Тринидадом и Тобаго, Швецией и Парагваем. В Катаре подопечные Гарета Саутгейта набрали семь очков в группе с Ираном, Уэльсом и США, установив личный рекорд по числу забитых мячей на первом этапе мундиаля.

Напомним, что в 1/8 финала Англия сыграет против Сенегала в воскресенье, 4 декабря.