Саутгейт предоставил игрокам сборной отдых, но категорически запретил пить пиво

Сборная Англии выиграла свою группу с семью очками и рекордно большим количеством забитых голов, их у родоначальников футбола целых девять. В честь этой радости Гарет Саутгейт, наставник английской сборной, предоставил своим игрокам отдых, однако категорически запретил употреблять пиво.

Саутгейт напомнил не только о спортивном режиме, но также о законах страны, в которой проходит чемпионат мира - напомним, что главный футбольный форум мира впервые в истории проходит в мусульманской стране.

В первом раунде плей-офф чемпионата мира сборная Англии сразится с командой Сенегала.