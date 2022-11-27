В Англии рассказали о состоянии Кейна перед матчем с Уэльсом

Английские СМИ поделились информацией о текущем состоянии нападающего Гарри Кейна.

Форвард сборной Англии вышел в стартовом составе в матчах против Ирана и США, не отметившись голами. После нулевой ничьей с американцами общественность призвала Саутгейта предоставить Кейну отдых в поединке последнего тура групповой стадии против Уэльса, однако сам нападающий не планирует отдыхать. По информации издания Daily Telegraph, лидер «Тоттенхэма» рвётся в бой и чувствует себя полностью готовым вновь выйти на поле с первых минут.

Матч сборных Англии и Уэльса состоится 29 ноября в 22:00 по московскому времени.