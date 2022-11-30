19-летний Беллингем провёл 20-й матч за сборную Англии

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем провёл уже свой 20-й матч за национальную команду. Сейчас Беллингему 19 лет и 153 дня. Раньше него в истории «трёх львов» только один футболист достигал отметки в 20 матчей в более молодом возрасте – это форвард Уэйн Руни. Ему было 19 лет и 24 дня, когда он провёл столько же игр.

Англичане разгромили соседей из Уэльса (3:0) и впервые за 16 лет выиграли свою группу на чемпионате мира. Параллельно встречались сборные Ирана и США. Минимальная победа за американцами – 1:0.

В плей-офф на стадии 1/8 финала сборная Англии встретится с командой Сенегала. Африканцы заняли второе место в соседней группе А.