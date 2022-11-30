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19-летний Беллингем провёл 20-й матч за сборную Англии

30 Ноября 2022 • 00:13 Комментировать
Уэльс
0:3
Англия
2-й тайм

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем провёл уже свой 20-й матч за национальную команду. Сейчас Беллингему 19 лет и 153 дня. Раньше него в истории «трёх львов» только один футболист достигал отметки в 20 матчей в более молодом возрасте – это форвард Уэйн Руни. Ему было 19 лет и 24 дня, когда он провёл столько же игр.

Англичане разгромили соседей из Уэльса (3:0) и впервые за 16 лет выиграли свою группу на чемпионате мира. Параллельно встречались сборные Ирана и США. Минимальная победа за американцами – 1:0.

В плей-офф на стадии 1/8 финала сборная Англии встретится с командой Сенегала. Африканцы заняли второе место в соседней группе А.

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Евро-Футбол.Ру,
Уэйн Руни Сборная Англии Джуд Беллингем
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УЭЛЬС АНГЛИЯ
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