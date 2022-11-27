Рэшфорд: «Сборная Англии сильно прибавила при Саутгейте»

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд впечатлён работой, которую проделал главный тренер Гарет Саутгейт.

Под руководством специалиста англичане смогли добраться до полуфинала предыдущего мундиаля, а в прошлом году стали финалистами чемпионата Европы.

«С тех пор, как Саутгейт возглавил сборную, работа на тренировках никогда не была проблемой для команды. Возможно, раньше с этим наблюдались некоторые трудности, но он всё изменил. Да, я не слишком долго был в сборной до назначения Саутгейта, но, на мой взгляд, тогда стандарты команды были несколько ниже. Произошли значительные изменения, повлекшие за собой ощутимые улучшения. Мы стали увереннее себя чувствовать на крупных турнирах», – приводит 90min слова форварда «Манчестер Юнайтед».