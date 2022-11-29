Хендерсон взял на себя роль старшего брата Беллингема за кулисами ЧМ

Защитник «Эвертона» Конор Коуди рассказал об особых отношениях Джордана Хендерсона с молодой звездой англичан Джудом Беллингемом.

«Коуди рассказал, что Хендерсон взял на себя роль старшего брата Беллингема за кулисами в Катаре. Он заботится о Джуде так, будто завтра не наступит. Джуд — молодой парень, иногда мы забываем об этом, ведь играет он как зрелый фантастический футболист», — пишет Goal.com.

В будущем молодая звезда дортмундской «Боруссии» может сменить клуб. Один из вариантов продолжения карьеры для Беллингема – «Ливерпуль», за который выступает Хендерсон.

Ранее стало известно, что Хендерсон заменит Беллингема в грядущем матче против сборной Уэльса. Об этом сообщили в Daily Mail.