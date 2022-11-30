Бэйл прокомментировал выступление Уэльса на ЧМ-2022

Главная звезда сборной Уэльса Гарет Бэйл высказался о поражении от Англии (0:3) в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира – 2022.

«Мы провели тяжелый поединок против очень сильного соперника. Конечно, есть огорчение после такого результата. Однако нам нужно понимать, что мы проделали серьезный путь. Команда должна гордиться тем, чего достигла. Мы отдали все свои силы на этом турнире и покидаем его с высоко поднятой головой», - цитирует вингера BBC Sport.

Уэльс набрал одно очко и финишировал на последнем месте в группе. В плей-офф из этого квартета шагнули Англия и США.