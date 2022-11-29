Канчельскис поделился мнением о том, кто выйдет в 1/8 финала чемпионата мира из группы B

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о том, кто выйдет в плей-офф чемпионата мира по футболу из группы B.

Напомним, сегодня, 29 ноября, в матчах 3-го тура группового этапа турнира англичане встретятся с Уэльсом, а сборная США померится силами с командой Ирана. Обе игры начнутся в 22:00 по московскому времени.

Канчельскис считает, что дальше должны пройти Англия и Иран.

«Думаю, что англичане выиграют у Уэльса. По уровню сборная Англия выше. А вот между Ираном и США интересная игра ожидается. Буду болеть за Иран», — цитирует Канчельскиса «Матч ТВ».

На данный момент лидером квартета является сборная Англии, набравшая четыре очка в двух встречах. На один балл от них отстаёт Иран, а далее идут США и Уэльс.