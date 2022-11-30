Саутгейт оценил гол Рэшфорда со штрафного

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал гол нападающего Маркуса Рэшфорда со штрафного в поединке с командой Уэльса. Встреча завершилась победой «трёх львов» со счетом 3:0.

«Для Маркуса это очень хорошо, ведь он много работал. Этот парень впечатляет меня с момента возвращения в команду. Он даже мог оформить хет-трик. Штрафной в его исполнении – это как раз то, на что он способен. Рэшфорд выполнил потрясающий удар», - передает слова специалиста BBC Sport.

Сборная Англии заняла первое место в группе и пробилась в 1/8 финала. На первой стадии плей-офф британцы встретятся с командой Сенегала. Игра пройдет 4 декабря.