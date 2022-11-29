Сборная Англии забила два мяча подряд в ворота валлийцев

Несмотря на то, что сборная Уэльса остро нуждается в победе в матче с англичанами, чтобы иметь шансы пробиться в плей-офф чемпионата мира, валлийцы неудачно провели первый тайм и имели мало шансов на успех. Задача усложняется после гола противника на 50-й минуте.

Сборная Англии заработала штрафной удар почти по центру от ворот, к мячу подошел Маркус Рэшфорд и перебросил стенку. В следующей атаке отличился Фил Фоден, замкнув прострел Гарри Кейна на дальнюю штангу - 2:0.

Сборная Англии набирает 7 очков и выходит на чистое первое место, американцы вторые с 5 баллами, у Ирана три пункта, валлийцы набрали только одно очко.