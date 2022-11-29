Тарханов заявил, кто будет бороться за победу на ЧМ-2022

Российский тренер Александр Тарханов перечислил главных претендентов на борьбу за победу в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Думаю, что победить может Бразилия, Англия, Испания. Добавлю еще Францию – она тоже способна выиграть этот чемпионат», — цитирует Тарханова «Спорт День за Днем».

Специалист считает, что Бельгия не сможет побороться за трофей, но могут случиться сюрпризы, которые уже были на этом турнире.

Сборные Бразилии и Франции уже обеспечили себе выход в следующую стадию чемпионата мира, одержав по две победы, а испанцам и англичанам предстоит бороться за выход в плей-офф в заключительном туре группового этапа.