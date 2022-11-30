Саутгейт прокомментировал победу над Уэльсом

Наставник английской национальной команды Гарет Саутгейт высказался о победе своих подопечных над Уэльсом в третьем туре ЧМ-2022.

«В первом тайме мы полностью контролировали ход матча, однако не создали достаточно моментов. Хотелось бы видеть более чёткую и точную игру на чужой половине. Во втором тайме смогли прибавить и использовать свои шансы», — заявил главный тренер «трёх львов», чьи слова цитирует BBC.

Также специалист похвалил Маркуса Рэшфорда, оформившего дубль в прошедшем поединке, отметив упорство игрока «Манчестер Юнайтед». Тем не менее Саутгейт считает, что Маркусу нужно прибавлять в реализации, чтобы в подобных играх добиваться хет-трика.

Напомним, что победа со счётом 3:0 позволила родоначальникам футбола выиграть группу B и выйти в 1/8 финала.