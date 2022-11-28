Саутгейт – о матче с Уэльсом: «На поле появится боеспособный состав»

Главный тренер «Трёх львов» Гарет Саутгейт пообщался с прессой перед матчем со сборной Уэльса.

«На поле появится боеспособный состав. У нас в распоряжении практически все футболисты, которые есть в команде», - передаёт его слова Goal.com.

Саутгейт высказался и о здоровье форварда и капитана команды Гарри Кейна: «С Гарри всё в порядке. Удар, который он получил в игре с США, пришёлся не по лодыжке, а по ступне».

29 ноября состоятся финальные матчи в группе В на чемпионате мира. Сборная Англии сыграет с командой Уэльса, а в другой очной встрече сразятся команды США и Ирана. Оба матча начнутся в 22:00.