​Бэйл – в основе, Уэльсу нужно обыгрывать Англию

Перед последним туром группового этапа чемпионата мира шансы сборной Уэльса на выход в плей-офф невысоки. «Драконам» нужно обыгрывать Англию и надеяться на благоприятный результат параллельного матча между Ираном и США.

Главный тренер валлийской национальной команды Роберт Пэйдж принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Уорд, Уильямс, Родон, Мефам, Дэвис, Ремзи, Ампаду, Аллен, Бэйл, Мур, Киффер.

Следить за матчем между сборными Уэльса и Англии во всех красках можно будет в текстовой трансляции. Стартовый свисток арбитр даст в 22:00 по московскому времени.