Макларен: «У Рэшфорда невероятный потенциал»

Тренер «Манчестер Юнайтед» Стив Макларен высказался о нападающем манкунианцев и сборной Англии Маркусе Рэшфорде, который сейчас представляет свою национальную команду на чемпионате мира в Катаре.

«Честно говоря, я никогда ещё не видел настолько быстрого и мощного игрока. У него невероятный потенциал», — заявил Макларен.

В текущем сезоне Рэшфорд провёл в составе «Манчестер Юнайтед» 19 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. На мундиале форвард успел отличиться одним забитым мячом в двух встречах.

Свой следующий матч сборная Англии проведёт 29 ноября против Уэльса. Начало — в 22:00 по московскому времени.