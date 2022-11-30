Рэшфорд: «Сборная Англии может играть ещё лучше»

Форвард сборной Англии Маркус Рэшфорд прокомментировал крупную победу над командой Уэльса (3:0) в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2022. В этом поединке нападающий отметился двумя забитыми мячами.

«Мы были недовольны результатом матча с США и хотели сыграть лучше в следующей встрече. Было важно добиться успеха в поединке с Уэльсом. Я очень рад, что мы пробились в плей-офф. У меня огромные амбиции в отношении национальной команды. Думаю, нам по силам играть еще лучше, чем сегодня», - цитирует нападающего BBC Sport.

Англия с семью очками выиграла свою группу и сыграет в плей-офф против Сенегала.