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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Житель Дохи указал путь в бар четырём англичанам, не узнав в них игроков сборной

30 Ноября 2022 • 20:06 Комментировать
Уэльс
0:3
Англия
2-й тайм

Сборная Англии выиграла свою группу с семью очками и рекордно большим количеством забитых голов, их у родоначальников футбола целых девять. В честь этой радости Гарет Саутгейт, наставник английской сборной, предоставил своим игрокам отдых, однако категорически запретил употреблять пиво.

Впрочем, те все равно отправились в бар, пропустить стаканчик чего-нибудь безалкогольного, но по пути слегка заблудились. Дорогу им подсказал молодой житель Катара, который, однако, не узнал в подошедших Джуда Беллингема, Джордана Хендерсона, Джона Стоунза и Кэлвина Филипса.

Лишь когда он заметил, что к молодым людям начали подходить другие люди и просить автограф, то понял, в чем дело, а затем выложил видео в социальные сети, сообщает The Sun. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии
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УЭЛЬС АНГЛИЯ
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