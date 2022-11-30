Житель Дохи указал путь в бар четырём англичанам, не узнав в них игроков сборной

Сборная Англии выиграла свою группу с семью очками и рекордно большим количеством забитых голов, их у родоначальников футбола целых девять. В честь этой радости Гарет Саутгейт, наставник английской сборной, предоставил своим игрокам отдых, однако категорически запретил употреблять пиво.

Впрочем, те все равно отправились в бар, пропустить стаканчик чего-нибудь безалкогольного, но по пути слегка заблудились. Дорогу им подсказал молодой житель Катара, который, однако, не узнал в подошедших Джуда Беллингема, Джордана Хендерсона, Джона Стоунза и Кэлвина Филипса.

Лишь когда он заметил, что к молодым людям начали подходить другие люди и просить автограф, то понял, в чем дело, а затем выложил видео в социальные сети, сообщает The Sun.