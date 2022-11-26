​Весь Запад против Ирана: кто выйдет в 1/8 финала чемпионата мира

В группе В перед последним туром группового этапа чемпионата мира все четыре сборные – Англия, Иран, США и Уэльс - претендуют на выход в плей-офф. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает турнирную ситуацию в этом квартете.
|1
|Англия
|2
|1
|1
|0
|6
|2
|+4
|4
|2
|Иран
|2
|1
|0
|1
|4
|6
|-2
|3
|3
|США
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|4
|Уэльс
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
Равенство очков
На чемпионате мира при равенстве очков команды первым делом сравниваются по разности мячей. Дальше при необходимости в расчёт идёт общее число забитых голов, а уже потом – личные встречи. Важно проговорить это, поскольку в турнирах УЕФА, в том числе в Лиге чемпионов, порядок критериев иной.
Турнирные расклады
Сборная Англии останется на первом месте, если обыграет Уэльс. При ничьей «три льва» точно выйдут в плей-офф (с первого или со второго места), ведь в параллельном матче кто-то обязательно потеряет очки. А вот если англичане проиграют, то в теории они могут опуститься на третье место. Но вряд ли. Поскольку всё решает разность голов, сложно представить ситуацию, при которой Англия будет уступать Уэльсу и Ирану по этому показателю.
Отдельно проговорим расклад, при котором Англия проиграет, а параллельный матч завершается вничью. Тогда у англичан, иранцев и валлийцев будет по 4 очка. С высокой долей вероятности Англия финиширует первой по разности голов.
Сборной Ирана для выхода в плей-офф хватит победы над США. Если при этом Англия не обыграет Уэльс, иранцы финишируют первыми. В случае своей ничьей Ирану нужно, чтобы Уэльс не обыграл Англию или обыграл, но с очень крупным счётом (с разницей в 7 мячей), что нереально. При поражении иранцы точно остаются без 1/8 финала.
Сборная США получит путёвку в 1/8 финала мундиаля, если обыграет Иран. Чтобы занять в группе первое место, американцам нужна своя победа и поражение Англии. Также США финишируют первыми, если выиграют очень крупно (с разницей в 5 голов), а англичане сыграют вничью. При ничьей или поражении американцы в плей-офф не попадают.
Сборная Уэльса окажется в плей-офф чемпионата мира, если обыграет Англию, а параллельный матч между Ираном и США завершится вничью. Пожалуй, это единственный реальный расклад, учитывая показатели разности мячей. Если валлийцы разгромят англичан (с разницей в 4 гола или крупнее), то они точно выйдут в 1/8 финала. Но реально ли это?
Подготовил Александр Тихий.
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