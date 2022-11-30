Бэйл: «Буду играть, пока есть силы и желание»

Лидер сборной Уэльса Гарет Бэйл ответил на вопрос о том, сколько он ещё планирует играть в футбол.

«Буду играть, пока есть силы и есть желание», - цитирует Бэйла BBC.

Бэйл отметил, что вылетать с чемпионата мира грустно. Но впереди у «драконов» новый отборочный цикл к чемпионату Европы 2024 года. Игрок выразил надежду, что всё ещё будет играть за сборную.

Сборная Уэльса вечером 29 ноября разгромно проиграла соседям из Англии – 0:3. Валлийцы заняли четвёртое место в квартете В. У команды лишь одно очко, которое она добыла в матче первого тура со сборной США (1:1). Единственный гол сборной Уэльса на турнире забил Гарет Бэйл с 11-метрового удара.