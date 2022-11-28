Кафу не понимает, почему Александер-Арнольд сидит в запасе Англии

Бывший бразильский футболист Кафу недоумевает, почему наставник английской сборной Гарет Саутгейт не использует на поле защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда, который в чемпионате Англии считается одним из лучших на своей позиции.

- Не понимаю, почему. У него есть все, есть дриблинг, есть качество, видение поля. Но это обычная история, тренер считает, что так лучше, и все. Про меня, про Роберто Карлоса тоже говорили, что мы должны сидеть в запасе. Но мы, как мне кажется, что-то все-таки показали в своей карьере, нет? Сейчас игра крайних защитников чуть скучна, они играют по программе - получил, отдал, побежал. Мало дуэлей, особенно без мяча, - цитирует Кафу pianetamilan.it.