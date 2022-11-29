Сёмин оценил уровень матчей ЧМ-2022

Знаменитый российский специалист Юрий Сёмин высказался об уровне матчей катарского чемпионата мира.

«Пока все матчи на чемпионате мира мне нравятся. Каждый матч во втором туре был хорош по-своему. Сейчас идёт тактическая борьба за выход в следующую стадию турнира», — заявил экс-наставник «Локомотива» в интервью изданию «Чемпионат». По мнению известного тренера, некоторые коллективы ещё не показали свой максимум, сберегая силы к следующему этапу турнира.

Напомним, что сегодня, 29 ноября, начался заключительный тур мундиаля. Все пары плей-офф станут известны в пятницу, 2 декабря.