За весь матч с Англией Бэйл лишь 8 раз прикоснулся к мячу

Сборная Уэльса собиралась дать бой англичанам в своем последнем, как оказалось, матче на чемпионате мира, но этого не получилось - валлийцы безропотно проиграли со счетом 0:3, проведя очень слабый матч. Очень слабо выступил и лидер команды Гарет Бэйл - как выяснилось, за всю игру он лишь восемь раз прикоснулся к мячу.

Так что возвращение Уэльса на чемпионат мира после выступления в 1958 году оказалось провальным - команды набрала лишь одно очко и заняла последнее место в своей группе, уступив даже Ирану. Бэйлу остается утешаться тем, что он забил единственный гол своей команды в чемпионате мира, поразив ворота США с пенальти.