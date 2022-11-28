​Саа поставил Рэшфорда в один ряд с Мбаппе

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Луи Саа высказался о форварде сборной Англии Маркусе Рэшфорде.

«Мне очень нравится Маркус Рэшфорд. В игре против Ирана он менее чем за 20 минут показал, насколько опасным может быть. Мне нравится Гарри Кейн, но Рэшфорд – невероятный талант. Это мой любимый игрок в сборной Англии из-за его стиля.

Когда у Рэшфорда проявляются глаза тигра, он находится на том же уровне, что и Килиан Мбаппе. Иногда команде нужны свежие ноги, поэтому Букайо Сака и Рахим Стерлинг хороши. Но у Рэшфорда больше способностей и физической подготовки, он также может забивать головой», - слова Саа приводит Goal.com.