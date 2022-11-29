Бывший игрок «Арсенала»: «Будь я защитником в Катаре, я бы мог играть с сигарой в зубах против Кейна»

Бывший защитник лондонского «Арсенала» Тони Адамс поделился мнением об игре нападающего сборной Англии Гарри Кейна на чемпионате мира в Катаре.

Адамс считает, что из-за манеры игры Кейна, остановить английского форварда очень легко.

«Он не открывается у тебя за спиной и не пытается обыгрывать тебя. Он является связующим игроком, который опускается всё глубже и глубже за мячом. Будь я центральным защитником в Катаре, я бы мог играть с сигарой в зубах против него», — приводит слова Адамса The Sun.

Вместе с тем экс-футболист отметил, что Кейн является одним из лучших нападающих в мире, и он очень нужен своей сборной.

Напомним, что после двух туров группового этапа мундиаля подопечные Гарета Саутгейта возглавляют турнирную таблицу группы B. Свой следующий матч Англия проведёт сегодня, 29 ноября, против Уэльса. Начало — в 22:00 по московскому времени.