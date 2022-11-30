Сборная Англии установила свой рекорд по количеству голов на групповом этапе ЧМ

Сборная Англии сразилась со сборной Уэльса в рамках третьего тура группового раунда финальной части чемпионата мира, и англичане забили три гола в ворота соперника. Это означает, что они довели счет своих голов на групповом этапе до девяти - напомним, что шесть из них были забиты в ворота сборной Ирана в самом первом матче англичан на текущем Мундиале, после чего сыграли по нулям со сборной США.

Как выяснилось, это самое большое количество голов для сборной Англии в ходе групповых этапов чемпионатов мира, ранее родоначальники футбола столь результативно не действовали.

В плей-офф сборной Англии сыграет с командой Сенегала.