Бэйл верит в победу над Англией

Сборной Уэльса для выхода в плей-офф чемпионата мира нужно обязательно обыгрывать Англию в последнем туре и надеяться на благоприятный исход параллельной встречи. Комментарий перед игрой дал капитан валлийцев Гарет Бэйл.

«На турнире уже было несколько сенсаций, и нет причин, по которым мы не сможем сделать то же самое. У всех команд есть слабости. Мы знаем, как трудно нам будет. Англия – очень хорошая команда, один из фаворитов чемпионата мира. Мы не питаем иллюзий, но собираемся выложиться на полную», - высказался Бэйл в ходе пресс-конференции.

Матч сборных Англии и Уэльса пройдёт во вторник, 29 ноября.