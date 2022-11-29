Рэшфорд - первый игрок «Манчестер Юнайтед» со времён Бобби Чарльтона, забивший три мяча на ЧМ ли ЧЕ

Сборная Англии сражается со сборной Уэльса в рамках третьего тура группового раунда финальной части чемпионата мира, и англичане забили уже три гола в ворота соперника. Два из них записал на свой счет Маркус Рэшфорд, и, как оказалось, он стал первым игроком «Манчестер Юнайтед» со времен Бобби Чарльтона, который забил три мяча в рамках такого турнира, как чемпионат мира или чемпионат Европы.

Следить за событиями игры между сборными Англии и Уэльса в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.