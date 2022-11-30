Почеттино: «Кейн — один из лучших нападающих в мире»

Бывший наставник лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино высказался об игре капитана английской сборной Гарри Кейна.

«Он один из лучших нападающих в мире. Я уверен, что Гарри сможет забить. Он может выйти на позиции крайнего защитника, центрального защитника, полузащитника, нападающего. Гарри очень умный. Он может читать игру и делать всё, что захочет», — приводит слова аргентинского специалиста издание HITC. Тренер отметил, что у Кейна есть отличные качества плеймейкера.

Напомним, что на катарском чемпионате мира на счету Гарри ноль забитых мячей при трёх результативных передачах.