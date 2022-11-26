Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс назвал лучшего финтёра в составе сборной Англии. По версии капитана «молотобойцев», это звание можно присвоить нападающему «Манчестер Юнайтед» Маркусу Рэшфордом.

«Если говорить о финтах, то я считаю его лучшим в команде. Рэшфорд делает какие-то безумные вещи с мячом. Он делает это словно в замедленной съемке, что выглядит очень эффектно», – цитирует Райса Centredevils.

Напомним, что следующим летом на Райса будет большой спрос, так как «Вест Хэм» будет готов выслушать предложения по его трансферу. Одним из заинтересованных клубов как раз является «Манчестер Юнайтед».