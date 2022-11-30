Беллингем оценил гол Рэшфорда в матче с Уэльсом

Хавбек сборной Англии Джуд Беллингем пообщался с представителями СМИ после поединка против команды Уэльса (3:0) на чемпионате мира в Катаре.

«В нашем первом матче вы увидели атакующую силу Англии, во втором – защитную, а в третьей был микс. Мне очень понравилось, как Рэшфорд исполнил штрафной удар. Это было по-настоящему круто.

У нас достаточно глубокая линия нападения, кто бы ни вышел в составе, он оказывает свое влияние на игру. Перемены в составе не меняют стиль команды», - передает слова Джуда BBC Sport.

Англия заняла первое место в группе и сыграет в плей-офф против Сенегала. Матч пройдет 4 декабря.