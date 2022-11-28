Уокер сможет выйти в старте в матче против Уэльса

Правый защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Кайл Уокер близок к возвращению на поле.

32-летний футболист приехал в Катар, не успев до конца залечить травму, полученную в клубе. В поединках двух стартовых туров против Ирана и США латераль не появлялся на поле, но в матче против Уэльса может выйти стартовом составе, докладывает Mail Sport. Вероятность появления опытного футболиста с первых минут расценивается как очень высокая.

Матч Англия – Уэльс начнётся 29 ноября в 22:00 по московскому времени. После двух туров группового этапа англичане возглавляют квартет с четырьмя набранными очками.