Рэшфорд: «Нас не нужно освистывать – мы сами понимаем, когда играем плохо»

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд считает, что болельщикам не стоит освистывать игроков.

«Думаю, если мы хорошо проведём следующий матч, неудача в поединке с США будет забыта. Слышать свист – это неприятно, и нам, честно говоря, это не нужно – мы и без этого понимаем, когда играем недостаточно хорошо. Все в нашей команде сошлись в том, что в тот день мы могли выступить лучше», – цитирует BBC 25-летнего футболиста «Манчестер Юнайтед».

29 ноября в 22:00 по московскому времени сборная Англии сыграет против Уэльса в матче заключительного тура группового этапа. На данный момент коллектив Гарета Саутгейта возглавляет квартет с четырьмя набранными очками.