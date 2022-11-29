​Кирьяков не верит в сенсацию в матче Англии и Уэльса

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков поделился своими ожиданиями от матча сборных Англии и Уэльса. Команды пересекутся во вторник вечером в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира.

«Не верю в то, что Уэльс может обыграть Англию. Всё-таки Бэйл и Рэмзи уже на сходе. Их лучшие годы позади. Не думаю, что они что-то сотворят. По всем статьям англичане сильнее и должны брать три очка», - считает Кирьяков. Его слова на своих страницах передаёт «Плеймейкер».

Стартовый свисток в матче Уэльс – Англия прозвучит в 22:00 по Москве. Следить за развитием событий на поле можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Стоит добавить, что сборная Англии уже почти оформила себе место в плей-офф чемпионата мира. Маловероятно, что «три льва» по итогам третьего тура опустятся ниже второго места в группе В.