Сборная Англии уже громит валлийцев, у Рэшфорда дубль

Сборная Уэльса наверняка прощается с чемпионатом мира 2022 года. Команде Гарета Бэйла крайне важно обыграть англичан в третьем туре, чтобы иметь шансы на плей-офф, но пока всё идёт по сценарию соперников, которые являются фаворитами квартета.

На 68-й минуте Кэлвин Филлипс выдал длинный пас на ход Маркусу Рэшфорду, форвард справа проник в штрафную, сместился в центр и в борьбе с защитником послал мяч в ближний угол ворот сборной Уэльса - 3:0. Ранее забивали Рэшфорд и Фил Фоден.

Сборная Англии с первого места выходит из группы, набрав 7 очков, у США - 5, у Ирана - 3, у Уэльса - 1.

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