​Кейн, Магуайр и Фоден – в основе Англии на матч с Уэльсом

Сборная Англии во вторник вечером проведёт матч третьего тура группового этапа чемпионата мира против Уэльса. Главный тренер «трёх львов» Гарет Саутгейт принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Пикфорд, Уокер, Стоунс, Магуайр, Шоу, Райс, Хендерсон, Беллингем, Фоден, Рэшфорд, Кейн.

Стартовый свисток в матче сборных Англии и Уэльса прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за ходом игры во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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