Александер-Арнольд ответил своим критикам: «Людям лень думать»

Правый защитник сборной Англии Трент Александер-Арнольд высказался о критике в свой адрес.

Принято считать, что 24-летний латераль «Ливерпуля» часто недорабатывает в защите. На текущем мундиале Гарет Саутгейт отвёл игроку чуть больше 30 игровых минут в матче заключительного тура группового этапа против Уэльса.

«Сложившееся мнение обо мне распространяют люди, которым лень думать. Они смотрят игру и видят то, что хотят видеть, слепо веря в своё предубеждение. Одно неудачное действие в обороне – и я уже плохой защитник в умах таких зрителей. Нужно оценивать игру не по одному эпизоду, а по всему матчу», – приводит talkSPORT слова Трента.