Рэшфорд – лучший игрок матча Уэльс - Англия

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2022 сборная Англии встречалась с командой Уэльса. Подопечные Гарета Саутгейта отпраздновали уверенную победу со счетом 3:0.

Лучшим футболистом встречи был признан нападающий «трёх львов» Маркус Рэшфорд, отметившийся двумя забитыми мячами.

Благодаря этому успеху сборная Англии финишировала на первом месте в своей группе, набрав семь очков. Подопечные Саутгейта пробились в плей-офф мундиаля, где померяются силами с национальной командой Сенегала. Встреча состоится в воскресенье, 4 декабря.

Финал турнира пройдет 18 декабря.