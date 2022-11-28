Хендерсон заменит Беллингема в основе сборной Англии

В третьем туре группового этапа чемпионата мира будут играть сборные Англии и Уэльса. Как стало известно Daily Mail, с первых минут в основе «трёх львов» выйдет Джордан Хендерсон. Ожидается, что в стартовом составе лидер «Ливерпуля» заменит Джуда Беллингема, который не лучшим образом показал себя в прошлой игре против США, завершившейся со счётом 0:0.

Сборная Англия почти гарантировала себе место в 1/8 финала чемпионата мира. Опуститься ниже второго места англичане могут только в случае очень крупного поражения от сборной Уэльса.

Матч сборных Англии и Уэльса состоится уже во вторник, 29 ноября.