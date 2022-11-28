Тренер сборной Уэльса Пейдж – о матче с Англией: «Этот турнир показал, что обыграть можно кого угодно»

Рулевой сборной Уэльса Роберт Пейдж поделился настроем перед матчем против сборной Англии.

Встреча пройдёт в рамках заключительного тура группового этапа чемпионата мира. Валлийцы занимают последнюю строчку в квартете с одним набранным очком, поэтому смогут рассчитывать на выход в 1/8 финала только в случае победы, а англичане лидируют в таблице с четырьмя баллами.

«Мы усердно работали, чтобы оказаться здесь. Я очень разочарован уровнем игры, который мы показали ранее. Мы загнали себя в очень непростое положение, но мы должны отдать все силы. Даже если мы не сможем победить, мы должны дать болельщикам повод для гордости. Этот турнир показал, что обыграть можно кого угодно. Конечно, у нас есть шансы против Англии», – отметил Пейндж на пресс-конференции.