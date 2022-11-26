Грилиш считает, что в матче с Уэльсом Англии придётся нелегко

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии Джек Грилиш высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира против Уэльса.

Напомним, что на данный момент англичане возглавляют турнирную таблицу группы B, имея в своём активе четыре очка после двух туров. Валлийцы же с одним баллом замыкают квартет.

По мнению Грилиша, сборная Уэльса ещё способна выйти в плей-офф.

«У Уэльса очень хорошие игроки. Они всё ещё могут выйти из группы. Это будет трудно для них, но шанс есть. У нас есть несколько дней на подготовку», — цитирует Грилиша RTE.

Матч Уэльс — Англия состоится 29 ноября. Начало — в 22:00 по московскому времени.