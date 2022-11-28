Реднапп: «Фоден и Грилиш были бы лидерами в любой другой сборной»

Известный экс-тренер Гарри Реднапп считает, что полузащитники «Манчестер Сити» заслуживают большего в сборной страны.

Оба футболиста не являются постоянными игроками стартового состава в сборной Англии, из-за чего у многих возникают вопросы к наставнику Гарету Саутгейту.

«В лице Грилиша и Фодена у нас есть сразу два игрока, вокруг которых строила бы свою игру любая другая сборная, выступающая на чемпионате мира в Катаре», – отметил в интервью Sun Sport Реднапп.

Джек Грилиш вышел на замену в концовке матчей против сборных Ирана и США, отметившись одним забитым мячом, а Фил Фоден и вовсе был выпущен со скамейки только в первой игре.