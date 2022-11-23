Эрикссон: «Бэйл мог бы претендовать на место в запасе сборной Англии»

Шведский специалист Свен-Йоран Эрикссон, ранее поработавший у руля сборной Англии, поделился мнением о лидере национальной команды Уэльса Гарете Бэйле.

«Валлийская команда во многом зависит от игры Бэйла и Ремзи. При этом разница между Уэльсом и Англией огромна. Думаю, Гарет мог бы попасть в сборную Англии, но не уверен, что в стартовый состав. Он бы боролся за место в резерве этой команды», - передает слова скандинавского тренера Midnite.

Напомним, что сборные Англии и Уэльса попали в одну группу на чемпионате мира – 2022. Их встреча состоится в третьем туре. Дата матча – 29 ноября.