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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мостовой: «Уровень команд в группе, с которыми столкнулись англичане, на голову ниже»

30 Ноября 2022 • 17:26 Комментировать
Уэльс
0:3
Англия
2-й тайм

Бывший нападающий национальной команды России Александр Мостовой поделился своим мнением о результатах выступлений сборной Англии в своей группе чемпионата мира – 2022.

«В принципе, все закономерно. Уровень команд в группе, с которыми столкнулись англичане, на голову ниже. Мы это увидели особенно во втором тайме с Уэльсом», - цитирует Мостового «Матч ТВ».

Специалист считает, что английские футболисты во время первой половины игры с валлийцами следили за результатом параллельной встречи (Иран – США (0:1)), кроме того у игроков из Уэльса был очень высокий мотивирующий фактор. Во второй части игры же «всё встало на свои места», считает Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Александр Мостовой Сборная Уэльса Чм-2022
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УЭЛЬС АНГЛИЯ
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