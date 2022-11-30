Мостовой: «Уровень команд в группе, с которыми столкнулись англичане, на голову ниже»

Бывший нападающий национальной команды России Александр Мостовой поделился своим мнением о результатах выступлений сборной Англии в своей группе чемпионата мира – 2022.

«В принципе, все закономерно. Уровень команд в группе, с которыми столкнулись англичане, на голову ниже. Мы это увидели особенно во втором тайме с Уэльсом», - цитирует Мостового «Матч ТВ».

Специалист считает, что английские футболисты во время первой половины игры с валлийцами следили за результатом параллельной встречи (Иран – США (0:1)), кроме того у игроков из Уэльса был очень высокий мотивирующий фактор. Во второй части игры же «всё встало на свои места», считает Мостовой.