Тренер сборной Уэльса подвёл итог выступления на ЧМ-2022

Наставник сборной Уэльса Роб Пэйдж высказался о поражении от Англии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2022. Валлийцы уступили со счетом 0:3 и покинули мундиаль.

«Мы проиграли, но я не слышал ни одного плохого слова в сторону своих подопечных. Конечно, мы огорчены вылетом, но хочу сказать нашим фанатам, чтобы они не расстраивались. Мы вместе должны строить наше будущее. Команда вышла на чемпионат мира, это отличное достижение для нас», - цитирует тренера BBC Sport.

Валлийцы финишировали в группе на последнем месте, набрав одно очко. Англия с семью баллами заняла первую строчку.