Сборная Англии забила свой 100-й гол в чемпионатах мира

Сборная Англии сражается со сборной Уэльса в рамках третьего тура группового раунда финальной части чемпионата мира, и англичане забили уже три гола в ворота соперника. Третий мяч записал на свой счет Маркус Рэшфорд, и, как оказалось, это был сотый гол сборной Англии за все время участия в чемпионатах мира. Напомним, что англичане становились чемпионами мира в 1966 году.

Следить за событиями игры между сборными Англии и Уэльса в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.