Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Gollandiya Нидерланды 7 Senegal Сенегал 6 Ekvador Эквадор 4 Katar Катар 0
Группа B
Angliya Англия 4 Iran Иран 3 SShA США 2 Uels Уэльс 1
Группа C
Polsha Польша 4 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Argentina Аргентина 3 Meksika Мексика 1
Группа D
Franciya Франция 6 Avstraliya Австралия 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1
Группа E
Ispaniya Испания 4 Yaponiya Япония 3 Kosta-Rika Коста-Рика 3 Germaniya Германия 1
Группа F
Horvatiya Хорватия 4 Marokko Марокко 4 Belgiya Бельгия 3 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 6 Shveycariya Швейцария 3 Serbiya Сербия 1 Kamerun Камерун 1
Группа H
Portugaliya Португалия 6 Gana Гана 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сборная Англии разгромила Уэльс в британском дерби и уверенно выиграла группу В

29 Ноября 2022 • 23:55 Комментировать
Уэльс
0:3
Англия
1 8.00 X 4.50 2 1.48
2-й тайм

Сборные Уэльса и Англии сошлись в рамках группового турнира ЧМ-2022.

Протокол игры  
Уэльс0:3Англия
  50'Рэшфорд Маркус (0:1)
  52'Фоден Фил (0:2)
  68'Рэшфорд Маркус (0:3)
Уорд Дэнни IIУильямс Неко 36' (Робертс Коннор II ( 36') Мефам КрисРодон ДжоДэвис Бен 59' (Моррелл Джозефф ( 59') Ампаду ЭтанАллен Джо 81' (Колвилл Рубин ( 81') Бэйл Гарет 46' (Джонсон Бреннан ( 46') Ремзи Аарон  61'Джеймс Дэниэл  29' 77' (Уилсон Гарри ( 77') Мур Киффер
Запасные: Уильямс ДжонатанТомас СорбаЛокьер ТомЛевитт ДиланХаррис МаркБен КабангоСмит МэттГантер КристоферДэвис Адам
Пикфорд ДжорданУокер Кайл 57' (Александер-Арнольд Трент ( 57') Стоунс ДжонМагуайр ГарриШоу Люк 65' (Триппьер Киран ( 65') Хендерсон ДжорданРайс Деклан 58' (Филлипс Кэлвин ( 58') Беллингем ДжудФоден ФилКейн Гарри 58' (Уилсон Каллум ( 58') Рэшфорд Маркус 75' (Грилиш Джек ( 75')
Запасные: Мэддисон ДжеймсСака БукайоПоуп НикГаллахер КонорКоуди КонорСтерлинг РахимУайт БенРамсдейл АаронДайер ЭрикМаунт Мэйсон
29 ноября. Стадион "Ахмед бин Али" (Аль-Райан).

 

На последний тур группового этапа чемпионата мира осталось британское дерби, даже немного жаль. Ведь валлийцы потеряли почти все шансы на выход в плей-офф, а англичан даже поражение с адекватным счётом устроит при ничьей в параллельном матче. Так что без особого турнирного огня между Уэльсом и Англией обошлось на этот раз, главным событием игры, наверное, стало прощание Гарета Бэйла с большим футболом.

Огня не было и на поле. Будто сразу на 0:0 вышли играть уставшие валлийцы и «экспериментальные» англичане. Саутгейт с первых минут выпустил Фодена, Рэшфорда, Хендерсона и Уокера, которые раньше в старте не появлялись. Сборная Англии просто тотально захватила мяч (78% игрового времени) в первой половине тайма, но за это время лишь раз создала опасный момент.

Это Гарри Кейн после перехвата Магуайра выдумал классную передачу, бросив Рэшфорда на рандеву с голкипером. Маркус пытался Данни Уорда обыграть, но дуэль осталась за голкипером сборной Уэльса. В остальном - столкновения, паузы, фолы и стерильное владение от сборной Англии, которую вполне устраивала ничья. Только под конец тайма «три льва» ещё раз включили скорость и Хендерсон с Кейном и Фоденом разыграли неплохую комбинацию на подходе к штрафной площади, а завершил всё Фил мощным ударом над правой «девяткой».

Интересно, что после перерыва не вышел на поле Гарет Бэйл. Главного футболиста сборной Уэльса заменил Бреннан Джонсон. А вскоре сборная Англии выписала билет домой и всем валлийцам. За две минуты дважды забили англичане, предрешив исход матча. Джо Родон свалил Фодена перед своей штрафной площадью. Маркус Рэшфорд взял на себя ответственность и мощным ударом со стандарта пальнул во вратарскую «девятку» - 0:1. А буквально в следующей атаке отличился и сам Фоден.

Бен Дэвис завозился на левом фланге с мячом и попал под отбор Рэшфорда. Мяч достался Кейну, тот прострелил на дальнюю штангу, где Фоден без проблем отметился ударом с пары метров – 0:2. Уэльс немного приободрился, получив второй удар, ответил неплохим выстрелом Мура, но на этом затих. Далее начались постоянные паузы: вынужденные и тройные замены, врачи постоянно появлялись на поле, а футболисты уже не пытались изменить ситуацию. Тишину нарушил Рэшфорд, добивший соперника. После длинной передачи Трента Маркус убежал от Родона, ворвался в штрафную площадь и пальнул в «домик» Уорду – 0:3.

Ещё и на хет-трик заходил Рэшфорд, но Уорд ногой парировал не самый сильный удар Маркуса из пределов штрафной площади. Но и без этого победа получилась убедительной. Уверенно Англия разобралась с Уэльсом в британском дерби, попутно выиграв группу В.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Уэльса
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УЭЛЬС АНГЛИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Нидерланды Нидерланды
Катар Катар
2
0
1.35 5.00 10.00
Видео
Окончен
Эквадор Эквадор
Сенегал Сенегал
1
2
3.00 3.20 2.55
Видео
104 мин
Уэльс Уэльс
Англия Англия
0
3
6.00 3.90 1.62
Видео
104 мин
Иран Иран
США США
0
1
3.55 3.40 2.15
Видео
30.11.22 в 18:00
Австралия Австралия
Дания Дания
6.50 3.70 1.62
Видео
30.11.22 в 18:00
Тунис Тунис
Франция Франция
15.00 5.40 1.27
Видео
30.11.22 в 22:00
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
Мексика Мексика
7.00 4.00 1.55
Видео
30.11.22 в 22:00
Польша Польша
Аргентина Аргентина
5.10 4.10 1.67
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Ноября
23:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рэшфорд - первый игрок «Манчестер Юнайтед» со времён Бобби Чарльтона, забивший три мяча на ЧМ ли ЧЕ
23:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Юран: «Чем дальше чемпионат мира будет идти, тем интереснее»
23:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рэшфорд стал третьим англичанином в XXI веке, забившем со штрафного на чемпионате мира
23:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Англии забила свой 100-й гол в чемпионатах мира
23:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Англии уже громит валлийцев, у Рэшфорда дубль
23:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Игрок «Крыльев» Горшков назвал своих фаворитов ЧМ-2022
23:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Де Йонг повторил любопытное достижение почти полувековой давности
23:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ловчев: «Иран мне нравится»
23:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кулибали - самый возрастной автор гола за Сенегал на чемпионатах мира 1
23:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Женщина впервые рассудит матч мужского ЧМ 1
23:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мойсес Кайседо установил рекорд сборной Эквадора 1
23:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Англии забила два мяча подряд в ворота валлийцев
23:15 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мартино: «Нет места для оправданий»
23:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Защитник Ирана Мохаммади не смог продолжить матч с США
22:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гимарайнш - о газоне на стадионе 974: «Поле повлияло на нас, оно было плохим» 1
Все новости
Рекомендуем