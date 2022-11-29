Сборная Англии разгромила Уэльс в британском дерби и уверенно выиграла группу В

Сборные Уэльса и Англии сошлись в рамках группового турнира ЧМ-2022.

На последний тур группового этапа чемпионата мира осталось британское дерби, даже немного жаль. Ведь валлийцы потеряли почти все шансы на выход в плей-офф, а англичан даже поражение с адекватным счётом устроит при ничьей в параллельном матче. Так что без особого турнирного огня между Уэльсом и Англией обошлось на этот раз, главным событием игры, наверное, стало прощание Гарета Бэйла с большим футболом.

Огня не было и на поле. Будто сразу на 0:0 вышли играть уставшие валлийцы и «экспериментальные» англичане. Саутгейт с первых минут выпустил Фодена, Рэшфорда, Хендерсона и Уокера, которые раньше в старте не появлялись. Сборная Англии просто тотально захватила мяч (78% игрового времени) в первой половине тайма, но за это время лишь раз создала опасный момент.

Это Гарри Кейн после перехвата Магуайра выдумал классную передачу, бросив Рэшфорда на рандеву с голкипером. Маркус пытался Данни Уорда обыграть, но дуэль осталась за голкипером сборной Уэльса. В остальном - столкновения, паузы, фолы и стерильное владение от сборной Англии, которую вполне устраивала ничья. Только под конец тайма «три льва» ещё раз включили скорость и Хендерсон с Кейном и Фоденом разыграли неплохую комбинацию на подходе к штрафной площади, а завершил всё Фил мощным ударом над правой «девяткой».

Интересно, что после перерыва не вышел на поле Гарет Бэйл. Главного футболиста сборной Уэльса заменил Бреннан Джонсон. А вскоре сборная Англии выписала билет домой и всем валлийцам. За две минуты дважды забили англичане, предрешив исход матча. Джо Родон свалил Фодена перед своей штрафной площадью. Маркус Рэшфорд взял на себя ответственность и мощным ударом со стандарта пальнул во вратарскую «девятку» - 0:1. А буквально в следующей атаке отличился и сам Фоден.

Бен Дэвис завозился на левом фланге с мячом и попал под отбор Рэшфорда. Мяч достался Кейну, тот прострелил на дальнюю штангу, где Фоден без проблем отметился ударом с пары метров – 0:2. Уэльс немного приободрился, получив второй удар, ответил неплохим выстрелом Мура, но на этом затих. Далее начались постоянные паузы: вынужденные и тройные замены, врачи постоянно появлялись на поле, а футболисты уже не пытались изменить ситуацию. Тишину нарушил Рэшфорд, добивший соперника. После длинной передачи Трента Маркус убежал от Родона, ворвался в штрафную площадь и пальнул в «домик» Уорду – 0:3.

Ещё и на хет-трик заходил Рэшфорд, но Уорд ногой парировал не самый сильный удар Маркуса из пределов штрафной площади. Но и без этого победа получилась убедительной. Уверенно Англия разобралась с Уэльсом в британском дерби, попутно выиграв группу В.