Бэйл: «Пройти дальше будет трудно»

После двух туров групповой фазы финальной части чемпионата мира на счету Уэльса лишь одно очко, и лидер команды Гарет Бэйл понимает, что пройти дальше, в плей-офф, будет трудно - в последнем туре команде предстоит сыграть с англичанами, которые тоже ничего себе не гарантировали и никаких подарков делать не будут.

- Это будет сложно. Но надо обыгрывать Англию, другого варианта у нас нет. Надо работать над этим и двигаться к этому, - цитирует слова Бэйла BBC Sport.

Матч между Уэльсом и Англией состоится уже во вторник, 29 ноября. У сборной Англии после двух туров четыре очка, у валлийцев - лишь один балл.